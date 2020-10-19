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Беспорядки на акции против карантина в Праге: полиция задержала более 150 человек

Прага, Понедельник 19 октября 2020 02:59
Беспорядки на акции против карантина в Праге: полиция задержала более 150 человек
Фото: беспорядки в Праге (twitter.com)
Автор: Артур Родивилов

В столице Чехии Праге после беспорядков, которые начались в знак протеста футбольных и хоккейных фанатов против ограничений из-за COVID-19, задержаны более 150 человек. В результате столкновений пострадали около 20 полицейских.

Об этом сообщил начальник полиции Чехии Ян Швейдар в Twitter.

Более ста демонстрантов задержали на месте акции на Староместской площади в историческом центре чешской столицы. Их подозревают в нарушении общественного порядка, насилии против представителей власти или невыполнении требования органов власти.

Речь идет о лицах, которые нападали на полицейских при разгоне демонстрации. Еще около 50 человек полиция задержала еще перед акцией. У них обнаружили предметы, которыми можно было нанести ранения.

По данным службы скорой помощи, всего в течении столкновений пострадали и нуждались в медицинской помощи девять человек, из них трое работников полиции.

Участие в акции протеста приняли около 2 тысяч участников, тогда как власть разрешает массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет.

Напомним, в конце сентября против карантина протестовали в Британии. Там акция также переросла в столкновения с полицией.

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