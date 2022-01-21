Бесплатные тесты в аптеках и 7 дней карантина: Польша борется с волной COVID-19

Так, в Польше началась пятая волна коронавируса. Потому количество мест для пациентов увеличат. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, система здравоохранения пока справляется с нагрузкой.

Следующим шагом в борьбе с пандемией коронавируса станет массовое тестирование. С 27 января в каждой аптеке будут бесплатные тесты на антиген.

Изменения также касаются вопроса карантина, который вводится после контакта с зараженным человеком. Срок карантина сократят до 7 дней. Это соответствует рекомендациям европейского агентства.

"Лица старше 60 лет после положительного теста на коронавирус будут осмотрены в течение 48 часов врачом общей практики", - сообщил премьер-министр и заверил, что возможны и домашние визиты.