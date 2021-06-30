Бесплатные прививки: за какие вакцины украинцам не нужно платить

По информации ведомства, взрослые имеют право на бесплатное получение прививки от дифтерии и столбняка.

В частности, первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее получили прививки, обычно проводят в возрасте 26 лет, а дальнейшая происходит каждые 10 лет.

Если взрослые не были привиты или не имеют такой информации, прививаться необходимо троекратно. Между 1 и 2 дозой интервал - 4 недели. Между 2 и 3 дозами - 6 месяцев. Следующее прививки - следующие каждые 10 лет.

Что касается вакцины против гепатита B, она была введена в программу иммунизации детей с 2001 года, поэтому скорее всего лица старше 20 лет не имеют этой прививки.

Как сообщили медики, прививание взрослых этой вакциной бюджетными средствами не предусмотрено. Поэтому можно приобрести препарат самостоятельно и иммунизироваться у своего семейного врача.