Бесплатные AirPods и розыгрыш iPad: В Вашингтоне подростков поощряют к вакцинации

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер предложила дарить наушники AirPods всем подросткам от 12 до 17 лет, которые получат первую прививку. Таким образом в городе планируют предотвратить стремительное распространение штамма коронавирус "Дельта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Согласно сообщению мэра, подарки обещают всем подросткам, которые вакцинируются в средних школах Brookland, Sousa и Johnson.

Еженедельно в городе также будут разыгрывать 8 планшетов iPad, а каждые две недели - две стипендии на обучение в колледже в размере 25 тысяч долларов.

Учитывая то, что вакцинация проводится исключительно с разрешения родителей, Баузер предложила дарить им подарочные карты Visa на 51 доллар за каждого подростка, которого они возьмут с собой на первую прививку.