Бесплатную раннюю диагностику рака получили более 117 тысяч украинцев с начала года

В Программу медицинских гарантий-2021 включены 6 инструментальных исследований, направленных на раннюю диагностику распространенных онкозаболеваний. Это - маммография, колоноскопия, цистоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия и бронхоскопия.

В НСЗУ подали предложения на предоставление этих услуг в этом году 799 медицинских учреждений, из которых - 62 частные заведения и ФОПы.

"С начала 2021 года в Украине получили бесплатные услуги по раннему выявлению новообразований уже более 117 тысяч пациентов. Больше всего выполнено маммографических исследований - для более 55 тысяч пациенток", - говорится в сообщении.

Указано, что гастроскопию прошли примерно 41 тысяча пациентов, гистероскопию - более 2300 пациентов, колоноскопию - 11500, цистоскопию около 3 тысяч пациентов, бронхоскопию - почти 3 тысячи.

Для пациента бесплатными являются:

диагностическая или лечебная процедура с анестезией, при необходимости;

гистологическое исследование взятого материала, при необходимости;

анализ и описание результатов исследования.

Для бесплатного обследования пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который выпишет направление на обследование.

Пациент может выбрать медицинское учреждение, заключившее договор с НСЗУ.

"Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения. Например, маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Гастроскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет", - информируют в НСЗУ.

Однако пациентам младшего возраста врач также может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразования. В таком случае, эти исследования оплатит НСЗУ в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".