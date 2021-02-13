Смогут ли украинцы выбирать, какой вакциной прививаться: ответ Минздрава

При вакцинации от COVID-19 у людей не будет возможность выбрать, какой именно вакциной прививаться. Это касается вакцин, закупленных за бюджетные деньги.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, возможности такого выбора нет нигде в мире, в частности в странах, которые лидируют в процессе вакцинации: США, Израиле и т.д.

Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Как сообщало РБК-Украина, на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.