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Беспилотник и гранатометы: за сутки на Донбассе четыре нарушения перемирия

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Суббота 31 июля 2021 08:05
Беспилотник и гранатометы: за сутки на Донбассе четыре нарушения перемирия Фото: на Донбассе за сутки четыре нарушения (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка-2 российские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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