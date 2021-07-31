Беспилотник и гранатометы: за сутки на Донбассе четыре нарушения перемирия

За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Вблизи Водяного, что на Приазовье противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Новоселовка-2 российские наемники обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 31 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.