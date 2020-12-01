ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беспилотник и гранатометы: боевики нарушили перемирие на Донбассе четыре раза

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили перемирье на Донбассе. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское.

Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Самые читаемые новости

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было.

РБК-Украина писалоо, что за сутки 29 ноября боевики четыре раза нарушили перемирие.

Напомним, на Донбассе вечера 27 по вечер 29 ноября Спецальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел