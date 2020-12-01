Беспилотник и гранатометы: боевики нарушили перемирие на Донбассе четыре раза

Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

В течение минувших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили перемирье на Донбассе. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское.

Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не было.

РБК-Украина писалоо, что за сутки 29 ноября боевики четыре раза нарушили перемирие.

Напомним, на Донбассе вечера 27 по вечер 29 ноября Спецальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела.