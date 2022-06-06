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Берут даже инвалидов. ГУР перехватило разговор оккупанта о потерях России в Украине

Фото: российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери российской армии в Украине настолько катастрофичны, что воевать приходится даже инвалидам. Их мобилизуют, даже не проверяя состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта с родственниками.

"Там от 15-й (бригады) от находившихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем - страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось", - говорит мать оккупанта

По ее словам, ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась, потому что людей не набрали.

"Инвалидам сказали 13 числа - они пригодны все. Поставили, чтобы они все в расположении части были", - добавила женщина.

Ранее управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

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