У Берлусконі діагностували рак крові, - ЗМІ

У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію - онкологічне злоякісне захворювання крові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
Як пише видання близько десяти днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження.Тоді ж його виписку, яку очікували протягом 24-26 годин - відклали на чотири дні.
2 квітня Берлусконі знову повернувся до лікарні. Ще пізніше з'явилась інформація про його перебування в реанімації.
"Сільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Берлусконі потрапив до реанімації. Як писали ЗМІ, колишній прем'єр Італії потрапив до відділення інтенсивної терапії однієї з міланських лікарень через серцево-судинні проблеми.
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