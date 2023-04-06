У Берлусконі діагностували рак крові, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Як пише видання близько десяти днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження.Тоді ж його виписку, яку очікували протягом 24-26 годин - відклали на чотири дні.

2 квітня Берлусконі знову повернувся до лікарні. Ще пізніше з'явилась інформація про його перебування в реанімації.

"Сільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.