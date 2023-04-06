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У Берлусконі діагностували рак крові, - ЗМІ

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Четвер 06 квітня 2023 12:03
У Берлусконі діагностували рак крові, - ЗМІ Фото: Сільвіо Берлусконі, колишній прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію - онкологічне злоякісне захворювання крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Як пише видання близько десяти днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження.Тоді ж його виписку, яку очікували протягом 24-26 годин - відклали на чотири дні.

2 квітня Берлусконі знову повернувся до лікарні. Ще пізніше з'явилась інформація про його перебування в реанімації.

"Сільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Берлусконі потрапив до реанімації. Як писали ЗМІ, колишній прем'єр Італії потрапив до відділення інтенсивної терапії однієї з міланських лікарень через серцево-судинні проблеми.

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