В Берліні ультраправі молодики побили членів партії Шольца, є поранені

В Берліні група агресивних молодих людей з ультраправими поглядами напала на агітаторів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Внаслідок інциденту, поранень зазнали двоє поліцейських і один член політсили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

За інформацією слідства, зловмисники зустрілися з представниками соціал-демократів біля їхнього агітаційного стенда на автобусній зупинці. Двоє підозрюваних, за домовленістю з двома іншими, спочатку скинули на землю шапки двох активістів СДПН, а потім почали ображати їх і завдавати ударів.

Постраждалі впали на землю, а нападники били їх по голові та верхній частині тіла. У ситуацію втрутилися двоє поліцейських. Один із правоохоронців зазнав расової образи від одного з підозрюваних, а згодом був поранений в обличчя уламком розбитого скла. Іншому радикали переламали п'ясткову кістку.

Напади вдалося зупинити лише після прибуття інших екстрених служб. До лікарні потрапили обоє поліцейських та постраждалий активіст СДПН.

Поліція та прокуратура почали розслідування. Подане клопотання про взяття під варту всіх чотирьох підозрюваних, яким від 16 до 19 років.

Злочини кваліфікуються за двома пунктами обвинувачення у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, в одному випадку у поєднанні з нападом на працівників правоохоронних органів в особливо тяжкому випадку.

Агресивна демонстрація

Правоохоронці не виключають, що зловмисники приїхали до столиці для участі в демонстрації у районі Фрідріхсхайн. В марші ультраправих взяли участь 63 людини, а в контрдемонстрації - щонайменше 2000 осіб. Правоохоронці розгорнули близько 1000 офіцерів.

Під час демонстрацій на дорогу жбурляли предмети і димові шашки, а в поліцейських летіли каміння і пляшки, постраждали також журналісти.

За підсумками агресивних демонстрацій було розпочато 40 кримінальних розслідувань. Поранень зазнав 31 співробітник поліції.