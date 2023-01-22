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У Берліні троє російськомовних чоловіків напали на українок

Фото: у Берліні троє російськомовних чоловіків напали на українок (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Група російськомовних чоловіків переслідувала українок, котрі їхали в берлінському метрополітені, а потім напали на них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Берліна.

Інцидент трапився у суботу, 21 січня. Попередньо, дві дівчини 24 та 25 років їхали в громадському транспорті. В цей час у вагоні знаходились троє російськомовних чоловіків. Коли вони побачили дівчат, то почали їх словесно ображати. Вони також вийшли разом з ними з вагона та почали переслідувати.

Раптово один з чоловіків схопив 24-річну українку за волосся та вдарив у голову. В цей момент йому зробили зауваження прохожі. Нападник злякався та разом зі знайомим втік з місця подій.

Пізніше дівчина поскаржилась на головний біль, однак відмовилась від медичної допомоги. В поліції Берліну звернулись до очевидців з проханням допомогти розшукати нападників.

Як повідомлялось, раніше в Парижі чоловік влаштував стрілянину в 10-му окрузі. Шестеро людей отримали поранення, двоє загинули.

Також нещодавно у Страсбурзі заарештували вихідців з Росії та Таджикистану через підозру у підготовці терактів на території Франції.

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