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В Берлине запретили ходить по магазинам и музеям без теста на COVID

Автор: Юлия Струк

Со среды, 31 марта, в Берлине вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Местным жителям разрешается посещать некоторые заведения только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Об этом сообщает berlin.de.

Указано, что решение о новых правилах приняли 27 марта. Жителям Берлина запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата отрицательного ПЦР-теста.

Вместе с тем ограничение не распространяется на посещение продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.

Такие же меры действуют в отношении мемориальных комплексов, картинных галерей, музеев, салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и других заведений в области персонального ухода. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

Напомним, власти Берлина ужесточили требования по использованию защитных масок. Во многих общественных местах требуют использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.

Как писало РБК-Украина, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.

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