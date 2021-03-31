В Берлине запретили ходить по магазинам и музеям без теста на COVID

Со среды, 31 марта, в Берлине вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. Местным жителям разрешается посещать некоторые заведения только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Указано, что решение о новых правилах приняли 27 марта. Жителям Берлина запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата отрицательного ПЦР-теста.

Вместе с тем ограничение не распространяется на посещение продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.



Такие же меры действуют в отношении мемориальных комплексов, картинных галерей, музеев, салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и других заведений в области персонального ухода. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.



Напомним, власти Берлина ужесточили требования по использованию защитных масок. Во многих общественных местах требуют использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.

Как писало РБК-Украина, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.