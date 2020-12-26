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В Берлине возле офиса СДПГ устроили стрельбу, есть раненые

Автор: РБК-Украина

В Берлине (Германия) утром 26 декабря произошла стрельба, в результате инцидента ранены четыре человека. Полиция проводит спецоперацию.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Сообщается, что стрельба произошла в районе Кройцберг возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Полиция пока не знает, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия.

По данным спасателей, три человека получили серьезные ранения и доставлены в больницу. Четвертого пострадавшего достали из близлежащего канала Ландвер. Он получил травму ноги и, по данным полиции, прыгнул в воду самостоятельно.

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О причинах инцидента тоже пока не известно. Полиция обыскала местность возле близлежащей станции метро, этот район и Штреземанштрассе оцеплены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла полицейская погоня со стрельбой. Нарушитель на авто, убегая от полиции, проезжал перекрестки на красный свет, протаранил другую машину и игнорировал требования полиции.

До этого во Франции возле Сен-Жюста мужчина открыл стрельбу по полицейским, в результате трое жандармов были убиты, еще один получил ранение.

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