В Берлине вновь прошли протесты против карантина из-за коронавируса

В Берлине прошел очередной протест против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Участники акции вновь требовали не ограничивать свободу граждан.

Об этом сообщает Deutche Welle.

Протестующие собрались в честь открытия конференции по вопросам здравоохранения, проходившей онлайн. Около двух тысяч человек вышли в воскресенье на площадь Александерплатц. Они не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Многие из участников держали в руках розовые шарики с сердечками. Среди лозунгов было "Мы вышли и кричим, потому что нас лишили свободы" и "Мы - люди".

Для разгона протеста были выделены 600 полицейских.

В Берлине уже несколько раз проходили акции протеста против карантина. Самая большая из них состоялась в августе. Тогда в центре немецкой столицы прошли 30 тысяч человек, были задержания.

В последние недели в Германии регионы начали ужесточать ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране вновь могут ввести жесткий карантин, если существующие ограничения не помогут замедлить рост числа заражений коронавирусом. Он считает, что ситуация сейчас очень серьезная.