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В Берлине усилили карантин из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе. В частности в городе ограничат время работы клубов и баров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть

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При этом он отметил, что власти Берлина д

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени

Напомним, в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

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