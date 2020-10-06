В Берлине усилили карантин из-за COVID-19

Городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе. В частности в городе ограничат время работы клубов и баров.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра Берлина Майкла Мюллера, в городе есть

При этом он отметил, что власти Берлина д

Так, с 10 октября и до конца месяца рестораны и бару будут работать до 23:00, а открываться не раньше 6:00. В этот же промежуток времени

Напомним, в Германии ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать с 6 октября до 17 января.

Кроме того, в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.