В Берлине разрешили работу ночных клубов, но только для привитых и переболевших COVID-19

Власти Берлина разрешили ночным клубам столицы Германии возобновить свою деятельность. Посетить развлекательные заведения смогут только вакцинированные и переболевшие COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barrons .

Издание отмечает, что о возобновлении работы ночных развлекательных заведений правительство Берлина приняло на основании решения суда от 20 августа текущего года.

В решении суда указано, что запрет на проведение публичных танцевальных мероприятий в качестве защитной меры от пандемии коронавируса не может применяться для вакцинированных и выздоровевших от COVID-19.

Проверять информацию о сделанной прививке или перенесенной инфекции будут сотрудники развлекательных заведений. Они должный запрещать вход в ночные клубы тем, у кого отсутствуют доказательства о вакцинации или выздоровлении.