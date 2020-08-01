В Берлине на протест против ограничений из-за коронавируса вышли тысячи людей

Тысячи людей в Берлине вышли в субботу, 1 августа, протестовать против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Правоохранители призывали протестующих придерживаться социальной дистанции и надеть маски.

Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Утром люди начали собираться в центре столицы Германии. Некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Сотрудники полиции через громкоговорители напоминали собравшимся об обязанности носить маску и соблюдать дистанцию, однако протестующие их игнорировали.

Полиция заявляет, что по состоянию на обед в марше участвуют около 15 тысяч человек.

Указано также, что всего на выходных в немецкой столице запланировано проведение 83 демонстраций, среди которых и другие против карантина.

Напомним, в конце июля стало известно, что экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 10,1% по сравнению с первым кварталом года; ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2019-го упал на 11,7%.

Как писало РБК-Украина, согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.