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У берегов Бенина напали на танкер с украинцами на борту. Часть экипажа захватили

Автор: РБК-Украина

У берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. Экипаж этого судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Об этом сообщает профильный ресурс Splash.

Сообщается, что танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.

Всего в экипаже 21 человек, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

"Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков", - говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.

РБК-Украина обратилось за уточнением в Министерство иностранных дел, но по состоянию на 11:40 информация об этом инциденте проверяется.

Напомним, вчера у берегов Румынии в Черном море потерпел крушение российский сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. На сегодня известно о двух погибших и об одной украинке, которая серьезно пострадала. Также продолжаются поиски одного пропавшего без вести.

Сегодня стало известно, что спасенных моряков доставили на берег.

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