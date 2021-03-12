У берегов Бенина напали на танкер с украинцами на борту. Часть экипажа захватили

Сообщается, что танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.

Всего в экипаже 21 человек, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

"Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков", - говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.

РБК-Украина обратилось за уточнением в Министерство иностранных дел, но по состоянию на 11:40 информация об этом инциденте проверяется.