Береги голову: как выбрать шлем для воина ВСУ

Западные партнеры помогают Украине средствами для приготовления шашлыка с русскими. Но если тяжелую артиллерию нам дают, то каска военная должна быть у каждого собственная. ВСУ, конечно, обеспечивает шлемами. Однако будем откровенными: типовые шлемы, выдающие в войсках, достаточно тяжелые. Поэтому если ты пошел в войска — неважно, по зову сердца, или тебе все же догнал комиссар на блокпоста – побеспокойся, какая-нибудь уж.

Как ее выбрать — расскажем ниже.

Типы военных касок

Для начала — о том, какие вообще шлемы используют в современной армии. Различают три основных типа PASGT, MICH и FAST. Рассмотрим их подробнее:

PASGT (в переводе расшифровывается как «личная броня для сухопутных войск»). Классика, которая пришла на смену достаточно непутевым шлемам времен Второй мировой. Впервые эта каска военная была использована в 1983 году в США. Имеет многослойную внешнюю кевларовую оболочку. Надежная, однако не очень удобная через высокий воротник;​

MICH («модульный шлем с интегрированными коммуникациями») —прямой наследник PASGT, более удобный благодаря меньшей глубине. Имеет четырехточечную систему крепления Эта каска военная сделана из модифицированного кевлара, способного противостоять прямым выстрелам из пистолета калибра 9 мм. Также она дополнена рельсами для крепления внешних устройств и аксессуаров;​

FAST(«технология штурмового снаряжения будущего»). Действительно крутая каска военная: легче предшественников (примерно 1,65 кг), с высоким размером ушей для комфортного ношения тактических наушников и средств. Содержит много унифицированных рельсов для крепления аксессуаров. Легкая и удобная, подходит для многочасового ношения. Выдерживает прямой выстрел из пистолета калибра 9 мм.

Как выбрать размер военной каски?

После выбора типа шлема на втором по значению места – комфорт. Это очевидно, особенно в условиях войны против орков. Бойцам приходится проводить в шлемах много часов. Если в каске удобно — это сохранит жизнь и поможет не потерять концентрацию во время боя. А основа удобства — правильно подобранный размер. Расскажем, как это сделать:

Сядь на стул. Позови собратья. Пусть возьмет с собой рулетку, швейный метр или штангенциркуль. Первый замер - длина головы. Мерить нужно от затылка до середины бровей. Результат обязательно запиши. Теперь нужно измерить ширину. Для этого стоит найти наибольшее значение между правой и левой сторонами головы. Замеры делают немного выше линии ушей. Результат запиши. Осталось измерить максимальную окружность. Продолжай сидеть, а твой помощник пусть расположит метр или рулетку чуть выше ушей и надбровных дуг.

Что делать с этими данными? Главный показатель — максимальная окружность. Если она составляет:

до 54 см — это размер S;

50-56см—M;

54-60см—L;

свыше 60 см — XL.

Обрати внимание: у каждого производителя шлемов собственная размерная сетка. Поэтому ориентируйся только на нее.

Другие показатели (длину и ширину головы) может сообщить менеджеру интернет-магазина: в некоторых случаях это поможет больше точно точно подобрать размер каски.

Как понять, что каска военная подобрана правильно?

Это можно почувствовать, проверив несколько показателей. Во-первых, посадка: не слишком низкая, чтобы не блокировать обзор и не мешать носить тактические очки. Но ее не высокая, иначе защита в таком случае ослабляется.

Следующий показатель —¦стабильность. Шлем должен ровно и крепко держаться на голове и не мешать двигать ею. Если что-то мешает или раздражает — следует отрегулировать крепление или подобрать другой размер. Вот короткий тест на то, подходит ли тебе выбранная каска военная:

отрегулируй четырехточечный ремень и проверку, прилегающую шлем к голове: это должно быть не слишком свободно, но и не туго;

взгляни вверх не двигая при этом головой. Ты должен видеть край своей каски. Если видишь внутреннюю часть — посадка слишком низкая. Если края не видно — скорее скорее всего, шлем малое и посадка из-за этого высокая;

подвигай головой с бока в сторону, покачай ее. Правильно подобранная каска останется на месте и не будет двигаться;

передний край шлема должен находиться на 1,2 см над линией бровей.

Что еще важно?

В конце концов, имеет значение то, для чего именно покупается каска военная защита. Самый высокий уровень для современного баллистического шлема — NIJ IIIA. Это международный стандарт, означающий, что каска выдерживает прямое попадание из пистолета. Шлемы, соответствующие такому уровню, удачно защищают головы бойцов от последствий взрывов (обломков, мусор и т.д.). Независимые тестирования показывают, что возможна даже защита от обломков гранаты, взрывающейся поблизости. Очень удачным решением для украинского бойца является каска FAST. Легкая, с самым высоким уровнем защиты, она дает возможность носить дополнительные аксессуары (прибор ночного видения, фонарик, тактические наушники). Такие шлемы соответствуют стандартам NATO и уже не раз проверены в боях: в том числе в Украине. Главное — купить каску у проверенного поставщика, например проверенную каску военную можно купить здесь – ballistika.com.ua. Этот поставщик легально продает только сертифицированную продукцию. Каждая партия касок проверяется на полигоне.