Береги голову: как выбрать шлем для воина ВСУ

Западные партнеры помогают Украине средствами для приготовления шашлыка с русскими. Но если тяжелую артиллерию нам дают, то каска военная должна быть у каждого собственная. ВСУ, конечно, обеспечивает шлемами. Однако будем откровенными: типовые шлемы, выдающие в войсках, достаточно тяжелые. Поэтому если ты пошел в войска — неважно, по зову сердца, или тебе все же догнал комиссар на блокпоста – побеспокойся, какая-нибудь уж.
Как ее выбрать — расскажем ниже.
Для начала — о том, какие вообще шлемы используют в современной армии. Различают три основных типа PASGT, MICH и FAST. Рассмотрим их подробнее:
После выбора типа шлема на втором по значению места – комфорт. Это очевидно, особенно в условиях войны против орков. Бойцам приходится проводить в шлемах много часов. Если в каске удобно — это сохранит жизнь и поможет не потерять концентрацию во время боя. А основа удобства — правильно подобранный размер. Расскажем, как это сделать:
Что делать с этими данными? Главный показатель — максимальная окружность. Если она составляет:
Обрати внимание: у каждого производителя шлемов собственная размерная сетка. Поэтому ориентируйся только на нее.
Другие показатели (длину и ширину головы) может сообщить менеджеру интернет-магазина: в некоторых случаях это поможет больше точно точно подобрать размер каски.
Это можно почувствовать, проверив несколько показателей. Во-первых, посадка: не слишком низкая, чтобы не блокировать обзор и не мешать носить тактические очки. Но ее не высокая, иначе защита в таком случае ослабляется.
Следующий показатель —¦стабильность. Шлем должен ровно и крепко держаться на голове и не мешать двигать ею. Если что-то мешает или раздражает — следует отрегулировать крепление или подобрать другой размер. Вот короткий тест на то, подходит ли тебе выбранная каска военная:
В конце концов, имеет значение то, для чего именно покупается каска военная защита. Самый высокий уровень для современного баллистического шлема — NIJ IIIA. Это международный стандарт, означающий, что каска выдерживает прямое попадание из пистолета. Шлемы, соответствующие такому уровню, удачно защищают головы бойцов от последствий взрывов (обломков, мусор и т.д.). Независимые тестирования показывают, что возможна даже защита от обломков гранаты, взрывающейся поблизости. Очень удачным решением для украинского бойца является каска FAST. Легкая, с самым высоким уровнем защиты, она дает возможность носить дополнительные аксессуары (прибор ночного видения, фонарик, тактические наушники). Такие шлемы соответствуют стандартам NATO и уже не раз проверены в боях: в том числе в Украине. Главное — купить каску у проверенного поставщика, например проверенную каску военную можно купить здесь – ballistika.com.ua. Этот поставщик легально продает только сертифицированную продукцию. Каждая партия касок проверяется на полигоне.