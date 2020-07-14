В Бердянске пьяный мужчина устроил стрельбу по детям

В Бердянске в одном из районов пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые в то время находились во дворе. По месту его проживания правоохранители изъяли арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительно установленной информацией, 48-летнему мужчине не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать. Злоумышленник начал стрелять из травматического пистолета в сторону несовершеннолетних.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила и изъяла из квартиры мужчины пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Берета", 230 патронов калибра 7,62, 630 патронов калибра 5,45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД5, 4 подствольные снаряда, противопехотную и сигнальную мину, 2 гранаты свето шумового и дымового действия.

Фото: изъятое оружие (zp.npu.gov.ua)

Отмечается, что человек в прошлом был участником АТО, откуда и привез оружие и боеприпасы. Сейчас все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователями были открыты уголовные производства ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статьям предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве на улице Братиславская мужчина подкараулил возле магазина бывшего начальника и начал в него стрелять.

Отметим, что в Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу, в результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина.