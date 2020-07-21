Бердянск усилил карантин после вспышки коронавируса в санатории

В Бердянске Запорожской области новая вспышка коронавируса - заболели шесть отдыхающих в санатории "Арктика". Из-за ухудшения эпидемической ситуации город усиливает карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС замглавы ОГА Иван Федоров отметил, что Запорожская область отвечает всем требованиям для введения адаптивного карантина. Однако, в Бердянске ситуация ухудшается каждый день с начала июля.

"В санатории "Арктика" заболело шесть отдыхающих. До этого, с 11 до 15 июля заболело девять медиков", - сообщил и.о. директора областного лабораторного центра Минздрава Роман Терехов.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, комиссия решила ввести дополнительные ограничения, а также усилить контроль за соблюдением карантина.

В городе усилят противоэпидемические меры, в частности, касающиеся дезинфекции в общественном транспорте и в местах скопления людей. Также усилят меры инфекционного контроля в больницах.

Кроме того, комиссия решила проверить на СОVID-19 всех медиков в городских больницах и оздоровительных учреждениях, работа которых связана с зарегистрированными случаями заболевания.

Также протестируют на COVID-19 всех пациентов и медицинских работников санатория "Арктика", где произошла вспышка коронавируса.

"По результатам проведенного обследования пациентов и медицинских работников санатория "Арктика", в случае необходимости, принять меры относительно прекращения приема отдыхающих в указанный санаторий на 14 дней с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Бердянске произошла вспышка коронавируса на подстанции скорой медицинской помощи: заболели 10 сотрудников городской "скорой".