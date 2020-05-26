Бенюк рассказал о конфликте со Ступкой: абсолютно нарушал этику поведения

Легендарный актер Богдан Бенюк, который уже 40 лет служит в театре имени Ивана Франко в Киеве, имеет достаточно категоричный характер. Однажды из-за своего нрава Бенюк "побил горшки" с другим культовым артистом, покойным Богданом Ступкой.

"По молодости мы все максималисты, и мне казалось, что я очень правильно все делаю. В определенных ситуациях абсолютно нарушал этику поведения, которая должна быть", - откровенно признался Бенюк в интервью "Зірковому шляху" на канале "Украина".

Сначала, хлопнув дверью, он ушел из Театра юного зрителя на Липках, где в течение двух лет играл все ведущие роли. А после - из-за того же категоричного характера поссорился с Богданом Ступкой. Тогда говорили, что артисты даже не здоровались, но Бенюк это отрицает.

"Это неправда. Здоровались. Дело в том, что когда художественным руководителем театра Франко стал Богдан Сильвестрович, он не работал тогда на съемках. Как вы помните, лет 7 перед тем, как его не стало, он очень мощно снимался во многих фильмах и колоссальные роли сыграл. А вот только он, будучи художественным руководителем, получил огромное количество приглашений и начал сниматься в кино, меньше внимания стал уделять театру", - вспомнил актер.

Бенюку откровенно не нравилось руководство Ступки. За что тот ставил его только во второй состав и роли давал все реже. Сейчас Бенюк говорит - ситуация была очень и сложная, и простая одновременно. Но именно в тот период вместе со своим кумом Анатолием Хостикоевым они создали собственную театральную компанию.

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