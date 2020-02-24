Белый дом запросит у Конгресса 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

В США Белый дом направит запрос в Конгресс США на выделение около 1 млрд долларов из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Предпологается, что данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

"Детали пока согласовываются. Запрос на выделение около 1 млрд долларов должен быть направлен в Конгресс на этой неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Сегодня совместная миссия ВОЗ и Китая представила доклад по результатам изучения ситуации в китайских провинциях, в том числе в Ухане. С момента выявления коронавируса не было существенных изменений в его ДНК. А уровень смертности составил от 2% до 4% в Ухани и 0,7% за пределами города.

Ранее Гебреисус заявил, что новый коронавирус обладает потенциалом пандемии. В то же время на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины ввело температурный скрининг на пограничных постах, которые пропускают пассажиров из Италии из-за вспышки коронавируса в этой стране.