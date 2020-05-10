Белый дом усилил меры против COVID-19 после заражения топ-чиновников

После того, как коронавирусом заразились два сотрудника Белого дома, администрация американского президента Дональда Трампа усилила меры предосторожности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам экономического советника Трампа Кевина Хассетта, работать в Западном крыле Белого дома, где находится Овальный кабинет, сейчас действительно рискованно.

Он напомнил, что ранее два сотрудника Белого дома, среди которых пресс-секретарь вице-президента США и жена старшего советника по политическим вопросам Стивена Миллера - Кэти Миллер, дали положительный результат на вирус. Несколько высокопоставленных медицинских работников администрации после контакта с ней сейчас находятся на карантине, добавил Хассетт.

"Западное крыло, несмотря на наличие лучшей медицинской команды на Земле, является относительно тесным местом", - отметил Хассетт.

Он также подчеркнул, что любой, кто вступает в контакт с Дональдом Трампом, должен заранее получить отрицательный результат на коронавирус.

"Существует не так много доказательств того, что вы можете передать вирус, если у вас отрицательный результат", - добавил Хассетт.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер выявили коронавирус. При этом Трамп отметил, что не контактировал с Миллер. Также сообщалось, что вирусом мог заразиться еще один сотрудник аппарата американского вице-президента.

Вчера стало известно, что инфекцию диагностировали у личного помощника дочери президента США Иванки Трамп. У самой Иванки коронавирус не подтвердили.

Всего в США зарегистрировано почти 1,4 млн случаев коронавируса и более 80 тыс. смертей.