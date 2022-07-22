UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом и Пентагон провели телефонные переговоры с Ермаком и Залужным

Фото: генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонные переговоры с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главнокомандующий ВСУ генералом Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Канцелярию председателя Объединенного комитета начальников штабов по связям с общественностью.

Стороны обсудили неспровоцированную и продолжающуюся российскую агрессию в Украине и международную поддержку украинских вооруженных сил.

"Салливан и генерал Милли подтвердили твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак