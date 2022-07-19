UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Белый дом отнес Россию к странам с риском незаконного задержания

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Администрация президента США Джо Байдена отнесла Россию к странам с риском неправомерного задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден подписал указ о поддержке усилий по возвращению заложников и незаконно задержанных граждан США домой. Документ расширяет инструменты для пресечения неправомерных задержаний американцев.

Кроме того, вводится новый индикатор риска - индикатор D - в туристические рекомендации Государственного департамента. Этот индикатор информирует граждан США о риске захвата в заложники в определенных странах.

По данным Reuters, Госдеп США отнес к странам с повышенным риском неправомерных задержаний Мьянму, Китай, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.

Напомним, ранее стало известно, что Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США для сокращения выбросов углекислого газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки