Белый дом отнес Россию к странам с риском незаконного задержания

Администрация президента США Джо Байдена отнесла Россию к странам с риском неправомерного задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что Байден подписал указ о поддержке усилий по возвращению заложников и незаконно задержанных граждан США домой. Документ расширяет инструменты для пресечения неправомерных задержаний американцев.

Кроме того, вводится новый индикатор риска - индикатор D - в туристические рекомендации Государственного департамента. Этот индикатор информирует граждан США о риске захвата в заложники в определенных странах.

По данным Reuters, Госдеп США отнес к странам с повышенным риском неправомерных задержаний Мьянму, Китай, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.