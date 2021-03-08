Белый дом отслеживает дезинформацию России о вакцинах от COVID

Администрация президента Джо Байдена отслеживает усилия по подрыву доверия к вакцинам против коронавируса Moderna и Pfizer. Эти действия связаны с российскими спецслужбами.

"Мы знаем об этом, мы отслеживаем это и предпринимаем шаги для решения", - сказал Псаки на брифинге.

Как сообщало РБК-Украина, издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американские чиновники подозревают, что Россия провела кампанию по дезинформации касательно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Отметим, американские ученые скептически относятся к схеме вакцинации Pfizer Inc и Moderna Inc против коронавируса одной дозой. Они утверждают, что недостаточно доказательств того, что однократная доза обеспечивает долгосрочную защиту.