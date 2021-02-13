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Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая

Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" тем, как были переданы результаты отчета Всемирной организации здравоохранения о COVID-19. Белый дом призвал Китай предоставить данные о самых первых днях вспышки.

Об это сообщает агентство Reuters.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил в своем заявлении, что крайне важно, чтобы отчет был независимым и не подвергался "изменениям со стороны правительства Китая".

"Чтобы лучше подготовиться к следующей, Китай должен предоставить свои данные с самых первых дней вспышки", - добавил он.

Отметим, в середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

Напомним, эксперт ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом.

В Белом доме заявили о желании изучить предварительный отчет миссии ВОЗ после его публикации.

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