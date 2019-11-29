В Белой Церкви дети отравились газом

В Белой Церкви вчера утром шестеро учеников отравились газом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в результате этого из школы эвакуировали всех детей. Впоследствии стало известно, что едкое вещество распилы из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила мать для самозащиты, поскольку девочка поздно возвращается с уроков.

"Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. За час учебный процесс возобновили", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (kv.npu.gov.ua)

Правоохранители составили админпротокол в отношении матери девочки по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали.

Также 10 октября в Чернигове эвакуировали учеников школы №21-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больни