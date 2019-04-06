Под Белой Церковью подросток насмерть сбил двоих девушек

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Полиция разыскивает виновника ДТП

Ночью, 6 апреля, 16-летний парень сбил насмерть двоих девушек в селе Песчаная Белоцерковского района (Киевская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что к полицейским поступило сообщение о том, что на одной из улиц села обнаружили автомобиль "Мазда" с явными механическими повреждениями и тела двух погибших молодых девушек вблизи него.

Впоследствии, сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия установили личности погибших. Ими оказались 18-летняя жительница этого же села и 16-летняя жительница Киева. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а водитель "Мазда", совершил на них наезд. Вследствие этого от полученных травм они погибли на месте. Сам водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.

Во время расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля "Мазда", который принадлежит его родителям, и уехал в ночное время.

Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас разыскивают молодого человека, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Ранее повідмолялося, что в Киевской обасти вблизи села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в салоне автомобиля во время движения взорвалась граната, водитель погиб.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области на автодороге Р-75 автомобиль слетел в кювет, в результате чего погибли 2 человека.