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Белоцерковец: "Украинская команда" доставила в Изюм и другие освобожденные населенные пункты 40 тонн гуммпомощи

Фото: "Украинская команда" доставила в Изюм и другие освобожденные населенные пункты 40 тонн гуммпомощи (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Волонтерский штаб "Украинская команда" привез в деоккупированные города и села Харьковской области 40 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Белоцерковца в Facebook .

"Выполнили свой долг - привезли гуманитарную помощь в освобожденную Харьковщину. Это гуманитарное внимание сейчас очень нужно свободным общинам. Доставили 40 тонн гуманитарной помощи - это, прежде всего, готовая еда. Большую часть груза передали украинским военным для равномерного распределения между деоккупированными общинами, меньшую распространили собственноручно среди жителей Изюма", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что волонтерский штаб считает своим долгом поддерживать пострадавшие от войск РФ регионы.

"Сегодня каждый украинец должен думать о том, что он смог сделать для деоккупированных территорий. Их нужно наполнять жизнью, потому что сама жизнь пыталась их лишить кремль. После деоккупации Изюм стал городом-призраком. Нет света, нет тепла, нет связи, но есть сильный и несокрушимый украинский дух. Происходящее в этом городе должно изучаться свободным миром как пример рашизма и геноцида свободных людей за право иметь выбор", - подчеркнул Белоцерковец.

Напомним, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что разрушения, которые нанесли оккупанты в Изюме Харьковской области сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.

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