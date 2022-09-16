Белоцерковец: "Украинская команда" доставила в Изюм и другие освобожденные населенные пункты 40 тонн гуммпомощи

"Выполнили свой долг - привезли гуманитарную помощь в освобожденную Харьковщину. Это гуманитарное внимание сейчас очень нужно свободным общинам. Доставили 40 тонн гуманитарной помощи - это, прежде всего, готовая еда. Большую часть груза передали украинским военным для равномерного распределения между деоккупированными общинами, меньшую распространили собственноручно среди жителей Изюма", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что волонтерский штаб считает своим долгом поддерживать пострадавшие от войск РФ регионы.

"Сегодня каждый украинец должен думать о том, что он смог сделать для деоккупированных территорий. Их нужно наполнять жизнью, потому что сама жизнь пыталась их лишить кремль. После деоккупации Изюм стал городом-призраком. Нет света, нет тепла, нет связи, но есть сильный и несокрушимый украинский дух. Происходящее в этом городе должно изучаться свободным миром как пример рашизма и геноцида свободных людей за право иметь выбор", - подчеркнул Белоцерковец.