Белорусские силовики вооружили мигрантов шумовыми гранатами, - Минобороны Польши

Белорусские силовики вооружили мигрантов на границе с Польшей шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Польши.

"Мигранты были вооружены шумовыми гранатами со стороны белорусских служб, и они стали бросать их в польских солдат и офицеров", - говорится в сообщении.

Отметим, РБК-Украина следит за ситуацией на польской границе, за ней можно наблюдать в онлайн-режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня при очередных попытках штурмовать границу Польши мигранты забросали польских военных камнями и палками. В результате один офицер получил ранение.