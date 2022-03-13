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Белорусские морги переполнены российскими солдатами, - очевидцы

Автор: Константин Широкун

С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радые Свабода.

Источники подтверждают, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российских железных дорог".

"Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить.

В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян", – рассказывает житель Мозыря.

Госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами, о которых заботятся все врачи, даже узкие специалисты. В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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