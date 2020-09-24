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Белорусские хакеры объявили "тотальную атаку" на режим Лукашенко

Автор: Андрей Козловский

Белорусские хакеры объявили о тотальной атаке на режим президента Беларуси Александра Лукашенко. Она будет осуществляться с 24 по 30 сентября.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Кибер Партизаны".

Как сообщается, специально об атаке хакеры не будут сообщать, чтобы не сорвать свой план действий. По их словам, "узурпатор скоро заплатит".

Также в сообщении отмечается, что в октябре начнется набор новых хакеров.

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Напомним, накануне Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. Согласно закону "О президенте Республики Беларусь", церемония принятия присяги должна транслироваться по телевидению и радио. Однако, во время инаугурации госканалы показывали сериалы.

Кроме того, на вчерашних протестах в Беларуси после инаугурации Лукашенко задержали более 360 человек.

Также после тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

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