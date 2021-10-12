UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белорусам предлагают туры во Львов для вакцинации от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси туристические фирмы начали предлагать белорусам зарубежные туры для прививки одобренной в мире вакциной от коронавируса. Поехать предлагают во Львов, Румынию, Турцию, а в будущем планируется еще и Хорватия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Союз туристических организаций Беларуси.

Белорусам предлагают за 85 евро поехать во Львов, чтобы получить прививку вакциной Pfizer. А тур в Бухарест для вакцинации препаратом J&J будет стоить белорусам 290 евро и еще 90 рублей сверху.

Получить прививку одобренной в Европе вакциной белорусы могут и в Турции. Там прививки можно получить вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кроме того, белорусские компании также рассматривают возможность вакцинальных туров в Хорватию, поскольку сейчас в стране нет карантина для туристов.

Отметим, в самой Беларуси прививки от коронавируса делают только российской и китайской вакцинами.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВакцинацияКоронавирус