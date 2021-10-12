Белорусам предлагают туры во Львов для вакцинации от COVID-19

Белорусам предлагают за 85 евро поехать во Львов, чтобы получить прививку вакциной Pfizer. А тур в Бухарест для вакцинации препаратом J&J будет стоить белорусам 290 евро и еще 90 рублей сверху.

Получить прививку одобренной в Европе вакциной белорусы могут и в Турции. Там прививки можно получить вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кроме того, белорусские компании также рассматривают возможность вакцинальных туров в Хорватию, поскольку сейчас в стране нет карантина для туристов.

Отметим, в самой Беларуси прививки от коронавируса делают только российской и китайской вакцинами.