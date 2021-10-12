ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Белорусам предлагают туры во Львов для вакцинации от COVID-19

Новина українською →
Беларусь, Вторник 12 октября 2021 16:39
Белорусам предлагают туры во Львов для вакцинации от COVID-19 Фото: белорусские турфирмы предлагают туры для вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси туристические фирмы начали предлагать белорусам зарубежные туры для прививки одобренной в мире вакциной от коронавируса. Поехать предлагают во Львов, Румынию, Турцию, а в будущем планируется еще и Хорватия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Союз туристических организаций Беларуси.

Белорусам предлагают за 85 евро поехать во Львов, чтобы получить прививку вакциной Pfizer. А тур в Бухарест для вакцинации препаратом J&J будет стоить белорусам 290 евро и еще 90 рублей сверху.

Получить прививку одобренной в Европе вакциной белорусы могут и в Турции. Там прививки можно получить вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Кроме того, белорусские компании также рассматривают возможность вакцинальных туров в Хорватию, поскольку сейчас в стране нет карантина для туристов.

Отметим, в самой Беларуси прививки от коронавируса делают только российской и китайской вакцинами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Вакцинация Коронавирус
NEWS
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
Путешествовать станет проще: Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков