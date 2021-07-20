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В Белом доме сообщили о случае COVID у сотрудника

Автор: Сергей Пышкин

Один из вакцинированных сотрудников Белого дома получил положительный тест на COVID-19. Медицинское управление резиденции отметило, что больной не имел тесного контакта с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки во время брифинге.

"Мы подтверждаем, что вчера полностью вакцинирован сотрудник Белого дома сдал положительный тест на COVID-19. Важно, что за нашими строгими правилами сотрудники должны сдавать ПЦР-тесты", - заявила Псаки.

Согласно данным медицинского управления Белого дома, больной не имел тесного контакта с президентом США.

Также известно, что у сотрудника резиденции главы страны наблюдаются легкие симптомы заболевания.

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Белый домКоронавирусДжозеф Байден