В Белом доме сообщили о случае COVID у сотрудника

Один из вакцинированных сотрудников Белого дома получил положительный тест на COVID-19. Медицинское управление резиденции отметило, что больной не имел тесного контакта с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки во время брифинге.
"Мы подтверждаем, что вчера полностью вакцинирован сотрудник Белого дома сдал положительный тест на COVID-19. Важно, что за нашими строгими правилами сотрудники должны сдавать ПЦР-тесты", - заявила Псаки.
Согласно данным медицинского управления Белого дома, больной не имел тесного контакта с президентом США.
Также известно, что у сотрудника резиденции главы страны наблюдаются легкие симптомы заболевания.