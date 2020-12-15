В Белом доме рассказали, когда Трамп вакцинируется от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут это необходимым.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.

"В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, но он недавно переболел COVID-19. Он получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше сделать", - сказала она.

Напомним, ранее Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку против COVID-19.

Ранее издание Bloomberg писало, что Дональду Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу вместе с другим сотрудниками Белого дома предложат одними из первыми привиться от коронавируса.

Добавим, что 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

До этого в США одобрили использование вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. При этом руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний рекомендует вакцинироваться людям старше 16 лет.