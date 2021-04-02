Агрессия РФ, коррупция и COVID: у Байдена раскрыли подробности разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор . В ходе беседы лидеры обсудили реформы, коррупцию и сотрудничество между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

Отметим, что разговор между Байденом и Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала наращивать войска на украинской границе.

которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с Россией.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.