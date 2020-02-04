В Белом доме оценили потери экономики США от коронавируса

Главный советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что прогнозирует минимальное влияние последствий новый коронавирус на экономику Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам Кудлоу, влияние на экономику США будет минимальным.

По его словам, "вспышка может стоить экономике США 0,2 % в первом квартале и, возможно, еще 0,2% впоследствии".

Кудлоу еще раз подчеркнул, что вирус не будет "катастрофическим" последствием для американской экономики. Однако, это может уменьшить обещанный рост товарооборота с Китаем согласно договоренностям "первой фазы" торгового соглашения с Пекином, подписанного в прошлом месяце.

По достигнутой договоренности, Китай пообещал увеличить закупки в США на 200 млрд долларов, но также заявил, что будет делать это в соответствии с рыночными условиями.

Напомним, по состоянию на 4 февраля количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи человек. При этом отмечается, что в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov.

Кроме того, ВОЗ зарегистрировала 27 случаев передачи нового коронавируса 2019-nCov от человека к человеку вне Китая.