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В Белом доме назвали количество убитых и раненых российских военных в войне против Украины

Фото: В Белом доме назвали количество убитых и раненых в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Более 75 тысяч российских солдат и офицеров были убиты, или ранены с начала вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила член палаты представителей от Демократической партии Элисса Слоткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Слоткин сослалась на данные секретного брифинга по Украине. По ее словам, представители Белого дома в ходе брифинга сообщили, что российские военные устали от боевых действий, и одновременно с этим украинские военные ищут дополнительные подкрепления, поскольку они планируют начать контрнаступление на юге до наступления зимы.

Член палаты представителей также подчеркнула, что и республиканцы, и демократы поддерживают отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние до 300 км.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма иначе это сделает Конгресс.

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