Bellingcat установил сотрудников ГРУ, участвовавших в отравлении болгарского бизнесмена

Восемь офицеров ГРУ России могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью яда "Новичок" в апреле 2015 года. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Сообщается, что во время двух предполагаемых отравлений бизнесмена в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев. Этот же человек, как сообщалось ранее, мог участвовать в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери в 2018 году.

Кроме Сергеева в подготовке к отравлению участвовали Сергей Лютенко и Петр Борисов. Они были в Болгарии с 15 по 22 февраля 2015 года. Затем их сменили Иван Терентьев, Николай Ежов и Алексей Калинин, находившиеся в стране с 26 февраля по 8 марта. С 6 по 11 марта в Болгарии был Владимир Моисеев, которого журналисты-расследователи считают причастным к попытке переворота в Черногории.

В момент отравления Гебрева в апреле в Болгарии находились Сергеев, Лютенко и Борисов. Кроме того, Сергеев и еще один сотрудник ГРУ Данил Капралов прилетали в страну в мае, когда, предположительно, произошла вторая попытка отравления Гебрева.

Реальные имена офицеров ГРУ установили с помощью данных их заграничных паспортов, а также сравнивая фотографии в российских базах данных со снимками, которые те делали, подавая документы на шенгенскую визу.

Напомним, РБК-Украина писало, что еще одним пострадавшим в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", которой отравили семью Скрипалей, оказался бизнесмен из Болгарии.