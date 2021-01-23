В Bellingcat допустили возможность нового отравления Навального

Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)

Российского оппозиционного политика Алексея Навального могут вновь отравить. Все зависит от реакции властей на протесты.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил Христо Грозев, представитель международной организации Bellingcat, которая занималась расследованием отравления политика.

Он считает, что в интересах Навального сейчас как можно более массовые акции в России.

"Очень возможно (новое отравление - прим.). Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше быть. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются", - сказал Грозев.

Напомним, сегодня во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный на данный момент находится в СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили по решению суда на 30 суток.

Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту на прошлой неделе, сразу после того, как прилетел из Берлина. В Германии оппозиционер находился пять месяцев, проходя курс лечения и реабилитации из-за отравления "Новичком" в августе 2020 года. В это время в России Навальный был объявлен в розыск.

Навального задержали при прохождении пограничного контроля, на следующий же день состоялся суд. Заседание проходило в отделении полиции, такой формат в РФ объяснили тем, что у оппозиционера нет теста на коронавирус.