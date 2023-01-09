У Бєлгородській області РФ зранку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області зранку 9 січня гучно. Місцеві публікують відео з вибухами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Шебекіно зустрічає ранок із такими звуками", - йдеться у повідомленні.
Поки російська влада не коментувала ситуацію у місті.
Варто зазначити, що Шебекіно знаходиться за 10 км від кордону з Україною.
Нагадаємо, що у Бєлгородській області Росії часто чути вибухи. Зокрема, вчора, 8 січня, жителі Шебекіно і району щонайменше два рази повідомляли про вибухи.
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