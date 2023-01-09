UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області РФ зранку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи

Фото: у російському Шебекіно зранку чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області зранку 9 січня гучно. Місцеві публікують відео з вибухами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Шебекіно зустрічає ранок із такими звуками", - йдеться у повідомленні.

Поки російська влада не коментувала ситуацію у місті.

Варто зазначити, що Шебекіно знаходиться за 10 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області Росії часто чути вибухи. Зокрема, вчора, 8 січня, жителі Шебекіно і району щонайменше два рази повідомляли про вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВибух