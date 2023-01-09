У Бєлгородській області РФ зранку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи

"Шебекіно зустрічає ранок із такими звуками", - йдеться у повідомленні.

Поки російська влада не коментувала ситуацію у місті.

Варто зазначити, що Шебекіно знаходиться за 10 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області Росії часто чути вибухи. Зокрема, вчора, 8 січня, жителі Шебекіно і району щонайменше два рази повідомляли про вибухи.

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