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У Бєлгородській області РФ зранку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи

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Шебекіно, Понеділок 09 січня 2023 08:32
У Бєлгородській області РФ зранку гучно. Місцеві повідомляють про вибухи Фото: у російському Шебекіно зранку чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області зранку 9 січня гучно. Місцеві публікують відео з вибухами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Шебекіно зустрічає ранок із такими звуками", - йдеться у повідомленні.

Поки російська влада не коментувала ситуацію у місті.

Варто зазначити, що Шебекіно знаходиться за 10 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області Росії часто чути вибухи. Зокрема, вчора, 8 січня, жителі Шебекіно і району щонайменше два рази повідомляли про вибухи.

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