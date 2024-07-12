У Бєлгородській області контрактник застрелив двох співслужбовців і втік з частини, - ЗМІ

За даними росЗМІ, контрактник відкрив вогонь по товаришах по службі ввечері 11 липня, після чого втік із пункту військової дислокації в Бєлгородській області.

Росіяни пишуть, що між контрактником-втікачем та іншими військовими стався конфлікт, коли вони пили алкоголь. Контрактник нібито відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися.

Фото: російський військовий втік (meduzalive)

У Бєлгородській області оголошено план "Перехоплення". РосЗМІ повідомляють, що військового, який утік, шукають понад десять годин. За однією з версій, військовий міг перетнути кордон і піти на територію України.