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У Бєлгородській області контрактник застрелив двох співслужбовців і втік з частини, - ЗМІ

Фото: російський військовий застрелив двох товаришів по службі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський військовий застрелив двох товаришів по службі та втік із частини, що була розташована на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними росЗМІ, контрактник відкрив вогонь по товаришах по службі ввечері 11 липня, після чого втік із пункту військової дислокації в Бєлгородській області.

Росіяни пишуть, що між контрактником-втікачем та іншими військовими стався конфлікт, коли вони пили алкоголь. Контрактник нібито відкрив стрілянину з кулемета, коли над ним почали знущатися. 

Фото: російський військовий втік (meduzalive)

У Бєлгородській області оголошено план "Перехоплення". РосЗМІ повідомляють, що військового, який утік, шукають понад десять годин. За однією з версій, військовий міг перетнути кордон і піти на територію України.

 

Нагадаємо, що раніше у ГУР назвали кількість дезертирів з російської армії.

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