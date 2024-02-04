У Бєлгороді сталося масове аварійне відключення світла

У місті Бєлгород (Росія) сталося масове аварійне відключення електроенергії ввечері у суботу, і без світла лишилося кілька вулиць у різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Бєлгорода Валентина Демідова та місцеві пабліки.
Як стверджує місцева влада, "блекаут" стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.
Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.
Аварійні відключення у місті були зафіксовані частково по:
Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким "блекаутом".
Між тим у місцевих пабліках оприлюднили кадри з міста, де сталося відключення світла.
Нагадаємо, останніми місяцями на території РФ все частіше трапляються різноманітні надзвичайні події з відключенням електроенергії внаслідок вибухів та інших аварійних ситуацій.
Так, зауважимо, що у країні-агресорі після початку широкомасштабної війни проти України почастішали пожежі на різних об'єктах. У близьких до України регіонах це часто викликано ударами дронів.
Раніше повідомлялося, що 23 січня у російському Владивостоці після вибухів сталася пожежа на двох електропідстанціях, внаслідок чого було знеструмлено сотні будинків.
Перед тим у січні у Ростові-на-Дону багато районів залишились без світла. У частині районів міста впав тиск води в кранах і зникло опалення.
Також ми писали раніше, що деякі райони Москви залишилися без світла, води та тепла. Тоді у російській столиці було -25 градусів морозу.
А до того влада Курської області заявила про нібито обстріл електропідстанції і відключення світла.
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